Pourquoi un réseau

La fabrication , un marché en pleine évolution

Le marché de la fabrication est en croissance, notamment sur la porte et la fenêtre, car les artisans fabriquent moins qu’avant. Cette tendance s’explique par une réglementation toujours plus contraignante, des changements de gamme plus rapides, des produits plus techniques. Les artisans se tournent alors vers les préfabricants, très compétitifs dans ce domaine.

Une réponse sur-mesure

Dans ce contexte, la création d’un réseau permet de structurer une offre pour se distinguer et pour proposer aux artisans un service performant et très pratique. Fabrice Tomas, responsable du réseau Solutions Pro Sapa, développe l’esprit qui guide ce projet : « Il faut savoir s’unir pour être plus fort. Nous allons mettre en commun des moyens, des services et des outils et les développer ensemble pour proposer des offres sur mesure ».

Les ingrédients du réseau Solutions Pro Sapa, c’est d’abord un état d’esprit guidé par l’ouverture, la confiance et la communication. C’est aussi la volonté partagée d’une démarche qualité en continu qui se matérialisera par des audits avec Socotec et par l’obtention (ou le renouvellement) du label Fenêtre Alu ou NF Fenêtre. Sapa commercialisera aux membres des produits spécifiques en priorité, des outils informatiques sur mesure, des apports d’affaires par un service de prescription et des échanges pour faire évoluer le réseau.